Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Büyükçekmece açıklarında içinde üç kişiyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Büyükçekmece açıklarında içinde üç kişiyle sürüklenen tekne kurtarıldı

22:0321/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Tekne, yedeklenerek West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı.
Tekne, yedeklenerek West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün can kurtarma botu tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 can kurtarma botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.


#Büyükçekmece
#tekne
#kurtarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 21 HAZİRAN: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...