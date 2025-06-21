Büyükçekmece açıklarında içinde üç kişiyle sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 can kurtarma botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.