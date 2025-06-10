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Fethiye'de makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Fethiye'de makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

20:2010/06/2025, Salı
IHA
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Tekne, yedeklenerek Bodrum'a emniyetle yanaştırıldı.
Tekne, yedeklenerek Bodrum'a emniyetle yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum'a emniyetle yanaştırıldı.


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