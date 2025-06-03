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Eğitim uçağı zorunlu inişte kaza yaptı: Pilot yaralandı

Eğitim uçağı zorunlu inişte kaza yaptı: Pilot yaralandı

13:103/06/2025, Salı
IHA
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Bilecik.
Bilecik.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı, Bilecik'te teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yapmak isterken kaza kırıma uğrayarak ters döndü. Kazada pilot yaralandı.

Eğitim uçağı, Bilecik'te teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yapmak isterken kaza kırıma uğrayarak ters döndü. Kazada pilot yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden havalanan bir eğitim uçağı, Bilecik semalarında teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak istedi. Ancak iniş sırasında kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü.

Alınan bilgilere göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan havaalanından sabah saatlerinde havalanan eğitim uçağının pilotu D.K. (22), Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yapmak istedi. Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Olayı gören belde sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Bilecik
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#eğitim uçağı
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