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Samsun'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

20:477/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’un Terme ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Miliç mevkisinde saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, çarpışmanın etkisiyle Yeter Ç. ve Şemsi C. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu Miliç mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Hakkı Ç. idaresindeki 55 ABY 685 plakalı otomobil ile Hafize A. yönetimindeki 55 ASD 170 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Yeter Ç. (55) ile Şemsi C. (57) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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