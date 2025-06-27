Tatil beldelerinde yeni eğlence: Spor araba görünümlü sürat tekneleri ilgi görüyor

Sürat teknesi gibi işlev gören bu araçlar, dışarıdan bakıldığında lüks spor otomobilleri andırıyor. Kuşadası'nda su sporlarında aktif olarak görev yapan Mahmuthan Sönmeyen, "Yaklaşık 5 yıldır kaptanlık yapıyorum. Son dönemde spor araba görünümlü bu sürat tekneleri büyük ilgi görüyor. Görsel olarak dikkat çekici, performansı ise gerçekten tatmin edici. Özellikle yabancı turistler bu araçlarla denize açılmak için sıraya giriyor" dedi.