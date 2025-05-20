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Bodrum Yalıkavak’a yeni halk plajı geliyor: 2025'te hedef 35 plaj

Bodrum Yalıkavak’a yeni halk plajı geliyor: 2025'te hedef 35 plaj

11:4020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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2019’dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda.
2019’dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını duyurdu. Böylece, Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Turizmde dönüşüm hedefiyle yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kararlı adımlarıyla hayata geçirdiği Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz bir tatil imkânı sunacak.

Bodrum Türkbükü

Mavi Bayrak gururu

Bakan Ersoy ayrıca, 2024-2025 yıllarında 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını ve Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plaj ile dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2019’dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda.

Kemer Çamyuva

Mavi bayraklı tertemiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılan halk plajları, misafirlerine kaliteli ve konforlu bir deniz tatili sunacak.

Torba

Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alıyor. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.

İçmeler Marmaris

2025 hedefleri: 35 halk plajı

Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonlar eklenecek. Bu genişlemeyle toplam halk plajı sayısının 35’e ulaşması hedefleniyor.

Küçük Çaltıcak Antalya


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