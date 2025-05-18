Festivale ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 8 aylık geniş bir takvimle gerçekleştirileceğini duyurdu. İlk olarak 2021 yılında hayata geçirilen festivalin, 5 Nisan'da Adana’da başladığını ve 9 Kasım’da Antalya’da sona ereceğini belirten Ersoy, toplamda 6 bini aşkın etkinliğin planlandığını ifade etti. Her yıl festivalin kapsama alanını genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan,

“Her sene beş yeni ili daha dahil ederek 2028 yılında Türkiye genelinde 35 ilde bu kültür şölenini gerçekleştirmeyi planlıyoruz”