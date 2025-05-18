Beyaz cennette kriz: 16 otelin ruhsatları iptal edildi

Türkiye'nin ilk ve önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ, doğal güzelliğiyle kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak tanımlanıyor. 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 36'sı çocuk, 78 kişinin öldüğü yangının ardından Uludağ'da da mart ayında 'Kervansaray Otel'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınlar sonrası, kayak merkezlerindeki otel ve tesisler de mercek altına alındı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde incelemede bulundu. Yapılan denetimler sonrası birçok tesiste olası yangın ve felakete karşı eksiklikler tespit edilip, verilen süre içinde bunların giderilmesi için işletme sahiplerine tebligat gönderildi.

Verilen süre içinde sorunları gidermeyen 16 otelin çalışma ruhsatları bağlı olduğu Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından, turizm işletmesi belgeleri de bakanlık tarafından iptal edildi. Bunun üzerine işletme sahipleri, alınan bu kararlar hakkında, ‘yürütmeyi durdurma kararı' verilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

GÜMTOB: "Yeni sezona kadar tüm eksikliklerin giderilmesi kolay gözükmüyor"

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) yetkilileri, Uludağ'da bulunan 16 marka otelin çalışma ruhsatı ve turizm işletme belgesinin iptal edilmesinin kendilerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını söyledi. Otellerin tesislerini yeni yapılmış gibi baştan sona yenilemesi gerektiğini belirten yetkililer, eski bina stokunun yoğun bulunduğu bölgede, yeni mevzuatların uygulanmasının istenmesi sonrası tesislerin bu sorunlar ile karşılaştığını, otellerin yeni sezona kadar tüm eksikliklerini gidermesinin çok kolay gözükmediğini ve bu durumda yeni kayak sezonunda Uludağ'daki otellerin büyük bölümünün müşteri kabul edememe riski ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Öte yandan Uludağ, kayak sezonun başladığı 15 Aralık 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında, kara yolu ve teleferik ile gelen 793 bin 26 tatilci ağırlarken, Milli Parklara ait gişelerden aynı dönemde 161 bin 610 araç geçiş yaptı.











