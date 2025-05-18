Bakan Işıkhan: 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Geri ödeme listesine alınacak ilaçları açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın X'ten yaptığı açıklama şöyle:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."
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