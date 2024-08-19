Bakan Işıkhan: 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Eczacı Handenur Duman, sosyal medya hesabında ilaç sektöründeki boykota dikkat çekerek ciddi bir farkındalık oluşmasını sağladı. Bir eczacı olarak ‘Elimizden gelen bir şey olmalı, ama ne?’ diye düşünüp infak ve boykota sarılan ve bunun için de eczanesinde bir dönüşüm başlatan Duman, “Amacım eczacı arkadaşlarım arasında bir farkındalık uyandırmak, siz de yapabilirsiniz demekti” diyor.