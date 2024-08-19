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Bakan Işıkhan: 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Seren Som
10:11 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:24 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

SGK tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."



#İlaç
#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#SGK
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