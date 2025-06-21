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Deniz araçlarına hız sınırlaması getirildi

Deniz araçlarına hız sınırlaması getirildi

10:5621/06/2025, Cumartesi
IHA
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Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca denizci, kaptan ve yat sahiplerine yönelik bir duyuru yayınladı.
Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca denizci, kaptan ve yat sahiplerine yönelik bir duyuru yayınladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylarda özellikle yaz aylarında deniz kazaları yaşanmasına neden olan sürat tekneleri ve şişme botlara hız sınırlaması getirildi.

Önceki yıllarda Bodrum bölgesindeki koylarda meydana gelen aşırı hız nedeniyle Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca denizci, kaptan ve yat sahiplerine yönelik bir duyuru yayınladı.

Duyuruda "Bodrum yarımadasında birçok gezi, spor, eğlence amaçlı tekneler ve yatların uğrak yeri olan Türkbükü koyu, Cennet koyu, Gündoğan koyu, Bodrum merkez liman girişi, Kumbahçe mevkisi, Adaboğazı mevkisi, Pabuç koyu ile Orak adası gibi koylarda Limanlar Yönetmeliği uyarınca deniz trafiğinde herhangi bir deniz kazası yaşanmaması, denizden yararlanan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir kaza sonucu yaralanmalarının önüne geçebilmek, yakınından geçen gemi ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak hızda seyretmeleri adına Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca emniyetli hız sınırı uygulaması olarak saatte 6 deniz mili sürat ile seyretmeleri yönünde hız sınırı uygulaması başlatılmış olup, denizden yararlanmakta olan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir yaralanma, tehlikeye maruz kalmaması adına, yat ve tekne sahipleri bu konuda uyarılarak, hız sınırına uymayanlar hakkında Limanlar Kanunu uyarınca gerekli idari para ceza işlemi uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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