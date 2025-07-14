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Bodrum açıklarında bir motoryat kayalıklara çarptı

Bodrum açıklarında bir motoryat kayalıklara çarptı

10:3414/07/2025, Pazartesi
AA
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Kaza nedeniyle hasar oluşan motoryat ile içerisinde bulunan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle hasar oluşan motoryat ile içerisinde bulunan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryat ile içerisindekilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum'da "Monte Carlo" isimli 20 metre uzunluğundaki motoryat henüz belirlenmeyen nedenle ilçe açıklarındaki Köçek Sığlığı mevkisinde kayalıklara çarptı.


İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Kaza nedeniyle hasar oluşan motoryat ile içerisinde bulunan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.




#Bodrum
#Bodrum açıkları
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
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#Muğla
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
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