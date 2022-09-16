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MUĞLA

Lüks motoryat alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 metrelik motoryat, alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen yat, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Haber Merkezi İHA
Lüks motoryat alev alev yandı
Bodrum

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 metrelik motoryat, alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen yat, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İlçe merkezindeki Kumbahçe İskelesi’nde bağlı bulunan “İstavrit” isimli 10 metre uzunluğundaki motoryatta bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden iskeledeki denizcilerden biri, motoryatı kendi teknesine yedekleyip Kumbahçe açıklarına doğru çekti. Alev topuna dönen motoryata, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri su sıkarak müdahale etti.
Motoryattan çıkan dumanlar, geniş bir alandan görüldü. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangın esnasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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