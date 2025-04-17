Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Bodrum'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Bodrum'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

20:2017/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.C'nin Kızılağaç Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli B.C. gözaltına alındı.




#Bodrum
#Muğla
#uyuşturucu operasyonu
#zanlı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu