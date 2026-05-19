Boğaziçi A.Ş.’ye yolsuzluk operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şirket ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında 'ihaleye fesat' karıştırma' suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 57 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ethem Pişkin ve Genel Müdür Sema Akça Oflas bulunduğu öğrenildi.