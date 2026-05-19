Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Boğaziçi A.Ş.’ye yolsuzluk operasyonu

Boğaziçi A.Ş.’ye yolsuzluk operasyonu

04:0019/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sema Akça Oflas, Ethem Pişkin.
Sema Akça Oflas, Ethem Pişkin.

‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şirket ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında 'ihaleye fesat' karıştırma' suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 57 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ethem Pişkin ve Genel Müdür Sema Akça Oflas bulunduğu öğrenildi.

11 ZANLI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Öte yandan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



#boğaziçi aş
#İBB
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak