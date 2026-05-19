Boğaziçi A.Ş.’ye yolsuzluk operasyonu

‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şirket ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında 'ihaleye fesat' karıştırma' suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 57 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ethem Pişkin ve Genel Müdür Sema Akça Oflas bulunduğu öğrenildi.
11 ZANLI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Öte yandan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü'ndeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.