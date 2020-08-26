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GİRESUN

Boğuluyoruz kurtarın! Sele kapılan ailenin son sözleri bu oldu

Giresun’da felakete neden olan selin ardından geride yürek burkan hikayeler kaldı. Son anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan Davut Akgün, Emine Akgün ve kızları Betül Akgün’ü arama çalışmaları sürüyor. Otomobil içinde mahsur kalan ailenin telefonla aradıkları yakınlarından “Boğuluyoruz, kurtarın” diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresun (Arşiv)
Giresun (Arşiv)

Giresun’un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut Akgün ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün’ü arama çalışmaları sürüyor. İstanbul’da yaşayan ve Samsun’da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinin ardından akrabalarını ziyaret için Giresun’a gelen Akgün ailesi yolda sele yakalandı. Ailenin otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından ‘Boğuluyoruz, kurtarın’ diyerek yardım istedikleri ortaya çıktı. O anlarda telefon konuşması kesilen 3 kişi sele kapılarak kayboldu. Çal deresinde başlatılan aramalarda aileye ait hurdaya dönen otomobilleri ile bazı kıyafetleri bulundu. Dere yatağında AFAD ekiplerince arama çalışmaları sürüyor. Her yeri karış karış tarayan ekipler aileden iz arıyor.

Sele araçlarında yakalanan ve kaybolan vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması yapılıyor. Helikopter ve drone ile de havadan dere yatağı taranıyor.

Giresun’un Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 37
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Giresun’un Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, çamur iş yerlerinin tentelerine kadar yükseldi. Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı.

SON ANLARI KAMERADA

Sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün’ün son anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Osmaniye köyüne çıkmadan bir market önünde duran aile, alışveriş sonrası otomobile binerek köye doğru yola çıkıyor.

Giresun'un Dereli ilçesinde sokaklar şiddetli yağış nedeniyle dereye döndü
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Giresun'un Dereli ilçesinde sokaklar şiddetli yağış nedeniyle dereye döndü
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokakların adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendiler.


TELEFON KESİLDİ

Akgün ailesi.

Sele kapıldıkları anlarda Emine Akgün’le telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, o anları anlattı. Emine Akgün’ün kendisini aradığını ve yolda kaldıklarını bildirdiğini anlatan Tanrıverdi, “Bana ‘Gelin bizi kurtarın’ dedi. Tekrar telefonla aradılar ‘Bize yardım edin, kurtarın’ diye bağırdılar. Ben de ‘Araba geri gelmiyorsa inin, aracı terk edin’ dedim. ‘İnemiyoruz araba taşa dayandı’ dediler. Yani sel arabayı sürükleyip taşa dayatmış. ‘Diğer kapıdan çıkın’ dedik, ‘Oraya da sel bastı açılmıyor’ dediler. Sonra ‘Cama taş vurmaya başladı, cam kırıldı içeri su alıyor, boğuluyoruz’ dediler. Sonra telefon kesildi, son sesleri bunlardı. Telefona ulaşamadık daha. Geldik ki su 2.5 metre yüksekten geçiyor’ dedi.

Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
OYNAT 01:26
Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Dereli ilçesinin yanı sıra Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde de aynı görüntüler oluşurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


ÇOK YAĞIŞ VAR GELMEYİN DEDİM

Giresun (Arşiv)

Emine Akgün’ün kardeşi Süleyman Karakılıç da “Samsun’da cenazeye gelmişlerdi. Oradan da bizi ziyarete geleceklerdi. Beni aradılar, ‘çok yağış var gelmeyin’ dedim. O sırada başka bir misafirliğe uğramışlar. Oradan da buraya gelmişler. Buraya köprünün üzerine vardıklarında beni aradılar ‘gel bizi buradan al’ dediler. Ben de teyzemin oğlunu alıp, buraya geldim. Bizde selden geçemediğimiz için tarlaların içinden geldik. Telefonu teyzemin oğluna verip değirmenin oraya koştuk. Vardığımızda araba burada yoktu. Gece aramaya başladık, bulamadık. Sabah arabanın olduğu yeri bulduk. Arabanın içine baktık ama kimse yoktu içinde” diye konuştu.

Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
OYNAT 01:26
Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Dereli ilçesinin yanı sıra Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde de aynı görüntüler oluşurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


Daha kalıcı tedbirler

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’daki sele ilişkin, “İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi, daha kalıcı tedbirler alacağız” dedi. Karaismailoğlu, selin etkili olduğu ilçelerde incelemelerde bulunmak için geldiği Giresun’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD), gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos gecesi başlayan yağmurlar sonucunda büyük bir afetin yaşandığına işaret etti. Selde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabır dileyen Karaismailoğlu, “Maalesef kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Bunun çabası içindeyiz. Bugün buralardayız artık. Bir an önce bu yaraları sanmak için arkadaşlarımıza güç vermek kuvvet vermek için buraya geldik” diye konuştu.

CHP'lilerin Giresun'da eşi kaybolan acılı kadın üzerinden yaptığı algı ellerinde patladı
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CHP'lilerin Giresun'da eşi kaybolan acılı kadın üzerinden yaptığı algı ellerinde patladı
CHP'li Engin Özkoç'un Giresun'da eşi kaybolan Zeynep hanımın üzerinden yaptığı algı elinde patladı. Özkoç, sosyal medya üzerinden 'Kepçe üzerinde poz verenler nerede?' diyerek eleştirdiği bakanlardan Murat Kurum'un Zeynep hanımı ziyaret ederek kendisine ev kiralayıp yerleştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca bölgeye ilk gidenlerden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Zeynep hanımı teselli ederek arama çalışmaları sırasında destek olmuştu.

Sahil odunla kaplandı!

Giresun’da üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı’nda oluşan sel, çamurun yanısıra odun parçalarını da Karadeniz’e taşıdı. Tirebolu ilçesi sahilini kaplayan sel sularının getirdiği odun parçaları havadan görüntülendi. Kışlık odun ihtiyacını karşılamak isteyen pek çok kişi, denizdeki odun parçalarını toplamaya çalıştı.

Giresun’un Dereli ilçesi merkezine dere taşkınıyla sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesiyle kaldırılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerinde temizlik yapıyor. Bölgede toprak altında kalan araçların vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırılma çalışmaları da sürdürülüyor. Ekipler cadde, kamu binaları ve iş yerlerindeki çamur ile kumları temizliyor. İlçede AFAD, Türk Kızılay, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait mobil yemek TIR’ı ile sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor.

Giresun'da selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
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Giresun'da selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı. Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.

Babaya veda

Burak Tok

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Şehit Burak Tok'un ailesi

Giresun’daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (30), memleketi Gümüşhane’nin Köse ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Çavuş Tok için memleketi Gümüşhane’nin Köse ilçesindeki 15 Temmuz Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Acılı baba Kadir Tok, “Rabb’imden geldi, Rabb’ime gidiyor. Rabb’im tüm büyüklerimizden razı olsun” dedi. Kılınan namazın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok’un cenazesi, toprağa verildi. Şehit Burak Tok’un, Giresun’a 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.

2,5 milyon TL kaynak

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon lira kaynak aktaracaklarını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos’ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için tüm kaynakların seferber edildiğini belirtti. Yaşanan her türlü doğal afet sonrasında vatandaşları yalnız bırakmadıklarını, maddi-manevi her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Selçuk, “Vatandaşlarımız için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktaracağız” bilgisini paylaştı.

Selin vurduğu Giresun Dereli'de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Selin vurduğu Giresun Dereli'de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Giresun'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Selin vurduğu Dereli ilçesinde hasarın boyutu gün ışıyınca meydana çıktı.
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