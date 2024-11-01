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Bölge ateş çemberine gidiyor

Bölge ateş çemberine gidiyor

04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a saldırılarına yönelik, "Bölge çok ciddi ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef bölgede çok daha sıkıntılı olacak" dedi. Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin İsrail'in soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kan katliam ve gözyaşı üzerine huzurlu bir gelecek inşa edilemeyeceğini, emperyalistlerin Afrika kıtasında tecrübe ettiklerini, aynı hakikatin Gazze ve Lübnan’da da tecelli edeceğine inandıklarını ifade etti. Erdoğan, Külliye’de ağırladığı Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Vicdan sahibi tüm ülkeleri İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyorum" dedi.


SENEGAL’İN DİRAYETLİ DURUŞU KIYMETLİ

İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırımı karşısında Türkiye ve Senegal’in atabilecekleri adımları konuştuklarını, bu noktada Senegal’in 1975 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi’nin başkanlığını yürütmesini takdirle karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, Senegal’in, Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumunu son derece kıymetli bulduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı, kardeşlik ve insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün, baskının, savaşın, katliamın ne demek olduğunu çok iyi bilen, bunun acısını yaşayan Afrikalı kardeşlerimizin, İsrail hükümetinin soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.


GÜVENSİZLİK GİRDABINDA SÜRÜKLENECEKLER

Kan, katliam ve gözyaşı üzerine huzurlu bir gelecek inşa edilemeyeceğini, emperyalistlerin Afrika kıtasında tecrübe ettiklerini, aynı hakikatin Gazze ve Lübnan’da da tecelli edeceğine inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulmederek güvenlik arayanlar çok daha büyük bir güvensizlik girdabında sürüklenecekler. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Vicdan sahibi tüm ülkeleri İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyorum" dedi.


NASIL KONTROL ALTINA ALIRIZ BAKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Senegal ile eğitim ve bunun yanında savunma sanayiinde atabilecek adımlar, altyapı alanında atılan adımlar olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’in Türk inşaat sektörünü çok iyi tanıdığını, bunun yanında yeni bazı adımlar atabileceklerini ve güvenlerini tazeleyerek yola devam edeceklerini bildirdi. Lübnan Başbakanı Mikati’nin bir tespit ortaya koyduğunu, muhataplarının ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef bölgede çok daha sıkıntılı olacak. Temennimiz bölgedeki gelişmeleri başta BM olmak üzere nasıl kontrol altına alırız bakacağız” açıklamasını yaptı.


5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Fay başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak 5 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulması, şehircilik, enerji ve hidrokarbonlar, tarım ve yükseköğretim konularında iş birliği mutabakatları törende imza altına alındı. Senegal Cumhurbaşkanı Fay da konuşmasında, "Batı Afrika bölgesi, bildiğiniz üzere, güvensizliğin terörizm kaynaklı hakim olduğu bir bölge. Bu sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, bu konuları görüşüp iş birliğimizi savunma alanında güçlendirmeye ihtiyacımız olduğunu ifade ettik" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz terörsüz bir Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tataristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Terörle mücadeleden kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Bu, kararlılıkla devam edecek ve terörü kaynağında yok etme politikamızı yine aynen sürdüreceğiz. Teröre sebep olan siyasi ve toplumsal nedenlerden finansal kaynaklara, dış desteklere kadar geniş bir yelpazede mücadele stratejisi belirledik. Şunun bilinmesini isterim, teröristler kukladır, bunlar taşerondur. Bizim hedefimiz terörsüz bir Türkiye’dir." dedi. Erdoğan, "Terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır. Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır." ifadelerini kullandı.




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