Muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde Öcalan, DEM ve Kandil üzerinden yürütülen tartışmalara son noktayı koydu. Kandil’deki terör baronlarını muhatap almalarının ya da onlara bir çağrıda bulunmalarının söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, “Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza yolunda asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan,
“Şu hususun altını özellikle çiziyorum: Bizim, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur olamaz da
” dedi. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’
nin son dönemdeki
çağrılarına
dikkat çekerek,
“Türkiye'yi kardeşlik ekseninde büyütmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır.
Sevgili Kürt kardeşim senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ TARİHE NOT DÜŞEN BİR LİDER
BAHÇELİ TARİHE NOT DÜŞEN BİR LİDER
Erdoğan
,
“Allah'ın izniyle Rabbim ömür ve fırsat verirse bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak, millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Buradan, Cumhur İttifakı'ndaki yol arkadaşımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye selam ve şükranlarımızı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey, tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, feraset ve tecrübesiyle, cesur çıkışlarıyla, akıl dolu cümleleriyle daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir liderdir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar, önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır.”
MAŞALIK YAPANLARI ARADAN ÇEKİP ÇIKAR
MAŞALIK YAPANLARI ARADAN ÇEKİP ÇIKAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları vurguladı:
“Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil, tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkân ele geçirdik. Önümüze açılan bu fırsat penceresinin iç cepheyi dost düşmana karşı güçlendirme fırsatının millet ve milletin meşru temsilcisi siyaset kurumu tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Buradan Gazi Meclis'imizden, milletin kürsüsünden sesleniyorum: sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz.”
BU MİLLET DÜNYANIN EN YENİLMEZ GÜCÜ
BU MİLLET DÜNYANIN EN YENİLMEZ GÜCÜ
Malazgirt'ten Milli Mücadele'ye kadar ortak vatanı, toprağı, şerefi, namusu, en çok da kardeşliği hep birlikte savunduklarını vurgulayan Erdoğan, “
Bu millet hiçbir ayrım yapmaksızın fertlerinin tamamıyla dünyanın en imanlı, en sarsılmaz, en yenilmez gücüdür.
Kardeşlerim; biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Ortak düşmanı sevindirmeyeceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Hasımların açtığı husumet parantezini kapatacağız. Geçmişin yaralarını birlikte saracağız. Tarihi yine birlikte yazmaya devam edeceğiz”
ifadesini kullandı.
TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİRLİKTE İNŞA EDELİM
TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİRLİKTE İNŞA EDELİM
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
“Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslamına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. 'Gel Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim' diyoruz. 'Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında al bayrağımızın gölgesinde aydınlık, müreffeh, kardeşçe bir istikbali birlikte kuralım' diyoruz. Bundan 101 sene önce Cumhuriyet'i birlikte kurduk, bu Cumhuriyet benim olduğu kadar senin de Cumhuriyet'in
.
'
Gel Cumhuriyet'i birlikte hepimiz için bir esenlik yurdu yapalım'
diyoruz. 'Gel yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım' diyoruz. 'Gel terörü meşrulaştıranların, sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım' diyorum. 'Gel milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere, o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim' diyorum.”
SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN MÜJDELERİMİZ OLACAK
SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN MÜJDELERİMİZ OLACAK
Muhataplarının millet olduğunu vurgulayan Erdoğan,
“Israrla bizimle muhatap olmaya çalışma gayretleri iplerini ellerinde tutan patronlarına kendilerini ispat uğraşından başka bir şey değildir” dedi. Türkiye içinde Irak’ta, Suriye’de ve Avrupa başta olmak üzere her yerde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Erdoğan, “
İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacaktır”
dedi.
BİR KOLTUKTA TERÖR DİĞERİNDE SİYASET TAŞINMAZ
BİR KOLTUKTA TERÖR DİĞERİNDE SİYASET TAŞINMAZ
Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza yolunda asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir” ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasında şu hususlara değindi: “Terörün boyunduruğundan halen çıkamayan bazı Türkiyelileşmeye dair istek ve iradesi henüz olmayan siyasi parti de yaptığı son açıklamayla nerede durduğunun işaretini vermiştir. Bir koltukta terör, diğerinde sivil siyaset taşınmaz.
Özel’e tebrik ve uyarı
Özel’e tebrik ve uyarı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e takdirlerini ilettiğini belirtti ve şunları ekledi: “Siyasetimizi, 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa, açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i buradan tebrik ediyorum."
ESENYURT'TAN RAHATSIZ OLMA
ESENYURT'TAN RAHATSIZ OLMA
Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "
Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken, terör örgütünün mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan niye rahatsız oluyorsun? Bundan rahatsız olmayacaksın, tam aksine burada mevcut yönetime destek vereceksin.
Ve biz, 'Bundan zatialiniz rahatsız oluyor' diye attığımız adımlardan geri durmayacağız."
Malazgirt ortak zaferimiz
Malazgirt ortak zaferimiz
Erdoğan,
“Kudüs'ün işgalcileriyle, bebek katilleriyle, soykırımcılarla, emperyalistlerle yan yana yürüyenler, bundan gocunmayanlar, dahası bundan zerre miskal utanmayanlar Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin torunları olamazlar. Selahaddin Eyyubi'nin torunları, evet, bütün bu adımlardan onlar da yıllarca rahatsız oldular ve Batı'nın insanlığı ifsat projesi olan LGBT sapkınlığını savunanlar, benim Müslüman Kürt kardeşimin ezeli düşmanıdır, ebedi düşmanıdır”
diye konuştu.
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