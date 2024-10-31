Muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, terörü bitirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde ülkemizin tamamıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerimizde ciddi bir ihmalkarlık söz konusuydu. Hiç kimse inkar edemez ki Doğu ve Güneydoğu illerimize altyapısı ile üstyapısı ile üretimi ile tarihin en büyük yatırımlarını biz yaptık. Bunu yaparken dedik ki terörü ve terörün ürediği bataklığı kurutacağız, kardeşliği büyüteceğiz. Aradan geçen 22 yıl boyunca aynı istikamette sarsılmadan yürüdük ve yürüyoruz. Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa, nasıl yapılması gerekiyorsa hemen hepsini yaptık, denedik, tecrübe ettik. Her seferinde karşımıza bir duvar, ihanet çıktı. Sorundan beslenenler, sorunun çözülmesine engel oldular. Terörün bitmesini istemediler. Şiddetin sona ermesine rıza göstermediler. Türkiye'nin her alanında büyüyeceğini görenler kardeşliğin önüne set çektiler, tuzaklar kurdular. Gizli aparatlarını harekete geçirdiler. Çok bedel ödedik, çok ihanet gördük. Maalesef sırtımızdan hançerlendik." sözleriyle terörü bitirmek için yapılan mücadeleyi ve buna karşılık alınmış olan cevabı anlattı ve tüm bu olanlara karşı terörü bitirme konusundaki kararlığını tekrarladı.