Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan 3 soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli 4 hukuk davasından da feragat edilmiştir"