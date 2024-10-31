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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi resmi törenle karşıladı

15:4331/10/2024, Perşembe
DHA
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Senegal Cumhurbaşkanı Faye - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Senegal Cumhurbaşkanı Faye - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Faye'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Senegal Cumhurbaşkanı Faye'nin tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti. Türkiye ve Senegal bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Faye, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek üzere Külliye'deki salona geçti. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek ve Faye onuruna resmi akşam yemeği verilecek.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
#Senegal
#Bassirou Diomaye Faye

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