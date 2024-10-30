Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan isimden çirkin paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan isimden çirkin paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

17:0330/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyon
Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyon

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona katılan bir davetlinin resepsiyon sonrasında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı ve çirkin ifadeler içeren paylaşım tepki çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Avrupa'daki Türk temsilcilikleri tarafından da kutlandı.


Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde 29 Ekim için özel resepsiyon düzenlendi.


Saraybosna’daki resepsiyona Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic katıldı. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, katılımcılara teşekkür etti.






Sonrasında davetlilere
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın gönderdiği video mesaj gösterildi.

Resepsiyona katılan isimden çirkin paylaşım


Resepsiyona davet edilen bazı isimleri sosyal medyada yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti.



Saraybosna’da bulunan
'Aslıhan Sultan Aksu'
adlı bir Türk vatandaşı davetli olduğu resepsiyonda, video mesajı yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için
"ai (yapay zeka) simülasyonu ile konuşacak
" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.


Aksu paylaşımında
"Bu da Tayyip'i dinledikten sonra ben! Adam yakında elçi atamayıp, ai simulasyonuyla her şeyi daha da tek adam yapmak için çırpınırsa şaşırmam! Allah akıl fikir versin"
ifadelerini kullandı.

Saygısızlığını savundu


Sonrasında yaptığı paylaşımda da çirkin sözlerinden pişman olmadığını ifade eden Aksu
"Cumhuriyet'in bizlere verdiği halkın yetki verdiği politikacılara yöneticilere muhalefet etme onları eleştirme hakkımızı da elimizen kimse alamaz!"
sözlerini paylaştı.


Aksu'nun söz konusu resepsiyona kim veya kimler tarafından çağırıldığı bilinmezken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.



#Bosna Hersek
#Saray Bosna
#Recep Tayyip Erdoğan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Afyonkarahisar İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Afyonkarahisar'ın İlçe ve Mahalle Posta Kodları