Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan isimden çirkin paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona katılan bir davetlinin resepsiyon sonrasında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı ve çirkin ifadeler içeren paylaşım tepki çekti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Avrupa'daki Türk temsilcilikleri tarafından da kutlandı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde 29 Ekim için özel resepsiyon düzenlendi.
Saraybosna’daki resepsiyona Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic katıldı. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, katılımcılara teşekkür etti.
Resepsiyona katılan isimden çirkin paylaşım
Resepsiyona davet edilen bazı isimleri sosyal medyada yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekti.
Saygısızlığını savundu
Aksu'nun söz konusu resepsiyona kim veya kimler tarafından çağırıldığı bilinmezken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.