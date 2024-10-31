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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

15:1431/10/2024, Perşembe
AA
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Abdulfettah es-Sisi - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Abdulfettah es-Sisi - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Mısır Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Husam Zater'in yanı sıra Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Mısır Dışişleri Bakanı'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Büyükelçi Vali Hamid katıldı.

Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar, yaptığı konuşmada, Mısır ile Türkiye arasındaki işbirliğinin büyüyerek gelişeceğini ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yarınlara kavuşmak için aşmamız gereken az sayıda engel kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalıştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde çok büyük fedakarlıklar yaparak nice sinsî oyunları ve tuzakları bozarak nice hain saldırıları boşa çıkartarak gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik. Artık güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz.Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı" ifadelerini kullandı.

#Mısır
#Abdulfettah es-Sisi
#Recep Tayyip Erdoğan

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