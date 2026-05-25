Bölgemizde yeni bir dönem arzu ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve birçok mevkidaşıyla telekonferans yoluyla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleri de yer aldı.

DÜNYA EKONOMİSİ RAHATLAR

İran ve Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu belirtti. İran’la diplomatik sürecin ABD Başkanı Trump’ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı’ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti.

UYGUN ÇÖZÜMLER BULUNABİLİR

Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür eden Erdoğan, İran’la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı. Türkiye’nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini kaydeden Erdoğan, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını dile getirdi.

ADİL BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ

Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.

İnsan onuruna saldırı

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları ortak açıklamayla, Sumud aktivistlerine yönelik şiddeti kınadı. Ortak açıklamada, söz konusu kişilere yönelik gerçekleştirilen davranışların “dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez” olduğu belirtilerek, gözaltındaki kişilerin kamuoyu önünde kasten aşağılanmasının insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğu ifade edildi. Bakanlar ayrıca, İsrailli Bakan Ben-Gvir’in provokatif eylemlerinin nefret ve aşırılığı körüklediğini kaydederek benzer olayların önüne geçilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.







