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Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü

Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü

09:2428/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
AA
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Bolu Dağı geçişi.
Bolu Dağı geçişi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Kara yolunun Dağkent, Yurukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, yavaş seyretti.

Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.



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