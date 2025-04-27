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İstanbul Valiliği saat verip uyardı: İstanbul'da fırtınaya dikkat

İstanbul Valiliği saat verip uyardı: İstanbul'da fırtınaya dikkat

16:0027/04/2025, Pazar
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İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren poyraz etkili olacak. Fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte hava daha soğuk hissedilecek. Fırtınanın salı gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Marmara'da yarından itibaren poyraz etkili olacak. Şiddetli esmesi beklenen rüzgarla, hava sıcaklığı daha düşük hissedilecek.


İstanbul Valiliği, bir uyarı notu yayımlayarak vatandaşları beklenen fırtınaya karşı uyardı. Valilik açıklamasında fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği kaydedildi.


Rüzgarın fırtına şeklinde eseceği vurgulanan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.


Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteorolojinin yayımladığı uyarı.


BUGÜN HAVA PARÇALI BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.


Marmara Bölgesi'nin doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


İSTANBUL'DA POYRAZ ETKİSİ

Marmara'da bugün kuvvetli rüzgar beklentisi var. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.


Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul'da kuzeyli yönden esecek rüzgar sıcaklığın daha düşük hissedilmesine neden olacak.


KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında da bulundu.


Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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