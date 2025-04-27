Meteoroloji uyardı: Aydın'a sağanak yağış geliyor

27 Nisan Pazar günü akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi günü doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlar sürecek. Salı günü ise iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri de Aydın genelinde kuvvetli sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor.