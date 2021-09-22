Bolu Valiliği'nden kentte yaşayan yabancı uyruklulara 24 maddelik çağrı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yaşayan Irak, Suriye, Afganistan, İran ve diğer ülkelerin temsilcileriyle Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı salonunda bir araya geldi.

Toplantıda, kentte bulunan yabancı uyruklu kişilerin temsilcilerine toplum hayatında dikkat etmeleri gereken hususlar tercümanlar aracılığıyla aktarıldı.

RAHATSIZ EDİCİ HAREKETLER

Bolu Valiliği tarafından yaptırılan araştırma neticesinde yabancıların vatandaşları en çok rahatsız eden eylem, söylem ve davranışlarının tesbit edildiğini söyleyen Vali Ahmet Ümit, Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması gerektiğini ifade etti.

Kentte yaşayan yabancıların temsilcilerine aktarılan hususlar madde madde şöyle:

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- Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması,

- Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi,

- Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması.

- Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması,

- Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması,

- Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması,

- Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması,

- Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi,

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- İş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması,

- Kovid 19 aşılarının yaptırılması,

- Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması,

- Saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması,

- Herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması.,

- Yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi,

- Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi,

- Toplumumuzun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması,

- Kamu düzenini ve güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması,

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- Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde bulunulmaması,

- Kurumsal sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi,

- Toplumda meydana gelen olumsuz olayların sosyal gerginlik haline dönüştürülmemesi,

- Kanunlara göre bir suç işlendiğinde bu eylem mutlaka cezalandırılacağından nelerin suç olduğunun öğrenilmesi, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olunması.

- Hepimizin sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetinin bilinmesi, ülke menfaatlerini koruma konusunda hassas olunması,

- Türk Bayrağı’nın dışında herhangi bir bayrak, flama, afiş ve benzeri sembollerin taşınmaması,

- Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi.

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