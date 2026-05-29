Bolu’da apartman yangını: İtfaiyenin müdahalesi kediyi kurtaramadı

00:1129/05/2026, Cuma
IHA
İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kediye müdahale etti.
Bolu’da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen evcil kediye ekipler uzun süre kalp masajı ve oksijen desteği uyguladı ancak kedi kurtarılamadı.

Yangın, Kültür Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yatağı tutuşturdu. Yoğun dumanın tüm evi sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daireye girerek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve evde duman tahliyesi çalışmalarına başlandı. Ekiplerin yangına müdahalesi esnasında sokağa dökülen meraklı vatandaşlar o anları izledi.

Evin kedisi telef oldu

Duman tahliyesi yapıldığı esnada içeride arama yapan itfaiye erleri, evde bulunan evcil bir kedinin hareketsiz yattığını fark etti. Dumandan etkilendiği belirlenen kedi, ekipler tarafından hızla dışarı çıkarıldı. Kediyi hayata döndürmek için itfaiye ekipleri, kediye dakikalarca kalp masajı yaptı. Bir yandan kalp masajı sürerken diğer yandan oksijen tüpüyle kediye hava verildi. Ekiplerin müdahalelerine rağmen kedi telef oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



