Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Çetiz ailesinin yarıyıl tatili nedeniyle pazar günü otele giriş yaptığı ve 11'inci katta konakladığı belirtildi. Habibe Çetiz'in eniştesi Ural Özdemir, dün sabah saatlerinden itibaren aileye ulaşamadıklarını belirterek, "3 kardeşi de kaybettik maalesef. Sabah erken saatlerde haberi televizyondan duyduktan sonra endişelenmeye başladık; ama tabii ki umudumuzu hiç kesmedik. Ancak maalesef sonra acı gerçeği öğrendik. Daha yeni gitmişlerdi tatile. Çok iyi bir aileydiler. Çocuklar çok zekiydi. Anne zaten öğretmen olmanın verdiği bir tecrübeyle hem ev hanımı hem de çok iyi bir anneydi. Çocuklarını çok güzel yetiştiriyordu. Çok uyumlu bir çiftti. Zaten çok güzel kardeşlerimizdi. Mutlu bir yuvaları vardı. Şu anda yine cennette hep beraberler. Aileleri, yuvaları bozulmadı. Hep beraber cennetteler. Şehit olduklarını biliyoruz. Ona inanıyoruz. Çocuklarımız zaten çok küçük yaştaki meleklerimiz. Sabretmesi çok zor" dedi.