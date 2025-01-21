Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili işletme sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.



6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme…