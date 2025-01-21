Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili işletme sahibi de dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bakan Tunç Bolu'daki yangın ile ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşın hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde çıkan yangında can kaybı 66'ya yükselirken, yaralı sayısının 51 olduğu bildirildi.
Dört kişi gözaltına alındı
Dört kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
"Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır."
açıklamasında bulundu.
#Yılmaz Tunç
#Bolu
#yangın