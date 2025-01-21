Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangına dair ilk açıklama: Sorumlulardan hesabı sorulacak

Bölgeden düzenli bilgiler aldık, yangının çıkış nedeni ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. 6 savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Sorumlulardan hesap sorulması için gereken adım atılacaktır. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Bu partinin kurucusu da hamisi de milletimizin ta kendisidir. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Milletimiz adına, kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze getirmiş kadroyuz.

Bu partinin kurucusu da hamisi de milletimizin ta kendisidir. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Milletimiz adına, kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze getirmiş kadroyuz.

Ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbiri almazsak kendimizi kandırmış oluruz. Milletimize sadece şükran değil aynı zamanda can borcumuz da var. Daha iyisini daha güzelini yapmak zorundayız. Uykusuz kalacağız, yorulacağız ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. İl kongremizin, Ankara'ya Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.