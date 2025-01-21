Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangına dair ilk açıklama: Sorumlulardan hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Bolu'daki yangın faciasından dolayı 5 dakika kürsüde kalan Erdoğan "Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek üzere Bolu'ya gönderdik. Sorumlulardan hesap sorulacak" ifadelerini kullandı.
Beş dakika konuştu
Yaklaşık 5 dakika konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili sorumlulardan hesabının sorulacağını söyledi.
Bolu Kartalkaya'dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek üzere Bolu'ya gönderdik.
"Hesabı sorulacak"
Bölgeden düzenli bilgiler aldık, yangının çıkış nedeni ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. 6 savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Sorumlulardan hesap sorulması için gereken adım atılacaktır. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum.
- Bu partinin kurucusu da hamisi de milletimizin ta kendisidir. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Milletimiz adına, kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze getirmiş kadroyuz.
Ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbiri almazsak kendimizi kandırmış oluruz. Milletimize sadece şükran değil aynı zamanda can borcumuz da var. Daha iyisini daha güzelini yapmak zorundayız. Uykusuz kalacağız, yorulacağız ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. İl kongremizin, Ankara'ya Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.