Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının Yunanistan'a gönderildiği iddia edildi. Netanyahu'nun İran'ın olası saldırılarından korunmak amacıyla gönderilen uçakla Yunanistan'a kaçtığına dair iddialar da basında yer aldı.
Ortadoğu'da sular İsrail nedeniyle bir kez daha ısınıyor.
Gazze'de terör estiren katil devlet bu sabah saatlerinde de İran'da bir çok noktayı hedef aldı. Çok sayıda İranlı üst düzey komutan öldürüldü. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Gulamali Reşid saldırılarda öldürülen üst düzey komutanlar arasında yer aldı.
İddia: Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'a gitti
Netanyahu ile ilişkili bir yolcu uçağının Tel Aviv'den ayrıldığı ve Akdeniz üzerinde yaklaşık bir saat havada kaldığı bildirildi. Bu, Flightradar24 servisinden alınan verilerle kanıtlandı.
Bu önlemin, bölgede artan gerilimler ve güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı öne sürüldü. İsrail Başbakanı'nın ise uçakta olup olmadığı bilinmiyor.