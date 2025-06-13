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Katil kaçtı mı? Netanyahu'nun uçağının Yunanistan’a sığındığı iddia edildi

Katil kaçtı mı? Netanyahu'nun uçağının Yunanistan’a sığındığı iddia edildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:1713/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının Yunanistan'a gönderildiği iddia edildi. Netanyahu'nun İran'ın olası saldırılarından korunmak amacıyla gönderilen uçakla Yunanistan'a kaçtığına dair iddialar da basında yer aldı.

Ortadoğu'da sular İsrail nedeniyle bir kez daha ısınıyor.


Gazze'de terör estiren katil devlet bu sabah saatlerinde de İran'da bir çok noktayı hedef aldı. Çok sayıda İranlı üst düzey komutan öldürüldü. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Gulamali Reşid saldırılarda öldürülen üst düzey komutanlar arasında yer aldı.


İddia: Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'a gitti


Öte yandan IRNA News’te yer alan iddiaya göre; İsrail, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun uçağını, İran’dan gelebilecek olası bir saldırı durumunda zarar görmemesi için
Yunanistan
’a gönderdi.


Netanyahu ile ilişkili bir yolcu uçağının Tel Aviv'den ayrıldığı ve Akdeniz üzerinde yaklaşık bir saat havada kaldığı bildirildi. Bu, Flightradar24 servisinden alınan verilerle kanıtlandı.


Bu önlemin, bölgede artan gerilimler ve güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı öne sürüldü. İsrail Başbakanı'nın ise uçakta olup olmadığı bilinmiyor.



Öte yandan Netanyahu'nun Yunanistan'a kaçtığına dair iddialar da basında yer aldı.
İsrail, İran'ın misilleme tehditlerinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan uçakları yurt dışına çıkarmıştı.


#İsrail
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