Ortadoğu'da sular İsrail nedeniyle bir kez daha ısınıyor.





Gazze'de terör estiren katil devlet bu sabah saatlerinde de İran'da bir çok noktayı hedef aldı. Çok sayıda İranlı üst düzey komutan öldürüldü. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Gulamali Reşid saldırılarda öldürülen üst düzey komutanlar arasında yer aldı.





İddia: Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'a gitti





Öte yandan IRNA News’te yer alan iddiaya göre; İsrail, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun uçağını, İran’dan gelebilecek olası bir saldırı durumunda zarar görmemesi için Yunanistan ’a gönderdi.









Netanyahu ile ilişkili bir yolcu uçağının Tel Aviv'den ayrıldığı ve Akdeniz üzerinde yaklaşık bir saat havada kaldığı bildirildi. Bu, Flightradar24 servisinden alınan verilerle kanıtlandı.





Bu önlemin, bölgede artan gerilimler ve güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı öne sürüldü. İsrail Başbakanı'nın ise uçakta olup olmadığı bilinmiyor.









Öte yandan Netanyahu'nun Yunanistan'a kaçtığına dair iddialar da basında yer aldı. İsrail, İran'ın misilleme tehditlerinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan uçakları yurt dışına çıkarmıştı.







