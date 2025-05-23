Boris Johnson İstanbul yolcusu

Panelde Johnson, Amerika'daki başkanlık seçimleri sonrası yeniden küresel gündeme oturan Trump dönemi politikalarını ve bu politikaların dünya dengeleri üzerindeki etkilerini değerlendirecek. Boris Johnson, Trump'ın politikaları ekseninde şekillenecek konuşması ile iş dünyası ve karar alıcılar için kritik bir perspektif sunacak.