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Boris Johnson İstanbul yolcusu

Boris Johnson İstanbul yolcusu

09:5423/05/2025, Cuma
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Birleşik Krallık’ın eski başbakanı Boris Johnson.
Birleşik Krallık’ın eski başbakanı Boris Johnson.

Birleşik Krallık’ın eski başbakanı Boris Johnson, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nın (HUV) daveti üzerine İstanbul’u ziyaret edecek.

Johnson 30 Mayıs'ta HUV tarafından İstanbul'da düzenlenecek olan "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler-Trump Politikalarının Türkiye'ye ve İş Dünyasına Etkileri" başlıklı panelde konuşma yapacak.


  • Panelde Johnson, Amerika'daki başkanlık seçimleri sonrası yeniden küresel gündeme oturan Trump dönemi politikalarını ve bu politikaların dünya dengeleri üzerindeki etkilerini değerlendirecek. Boris Johnson, Trump'ın politikaları ekseninde şekillenecek konuşması ile iş dünyası ve karar alıcılar için kritik bir perspektif sunacak.

Panelde, küresel ticarette önemli roller üstlenmesiyle tanınan Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Direktörü Büyükelçi Roberto Azevêdo görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü ise eski diplomat ve enerji politikaları uzmanı Mehmet Öğütçü üstlenecek. Etkinlikte HUV Başkanı Ahmet Eren ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşacak.




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