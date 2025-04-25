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Boşanma aşamasındaki eşinin katlettiği Pınar son yolculuğuna uğurlandı

Boşanma aşamasındaki eşinin katlettiği Pınar son yolculuğuna uğurlandı

15:2725/04/2025, Cuma
DHA
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Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Cengiz Altınel (40) tarafından öldürülen Pınar Altınel'in (32) cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yapan Cengiz Altınel, boşanma sürecinde olduğu eşi Pınar Altınel'in çalıştığı kafeye gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Cengiz Altınel, yanında bulundurduğu tabanca ile Pınar Altınel'i başından vurdu. Altınel ardından silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cengiz Altınel ile Pınar Altınel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar Altınel'in cenazesi, bugün Fatih Camisi'nde Alaçam Müftüsü Orhan Bal tarafından kıldırıldıktan sonra toprağa verildi. Cengiz Altınel'in de cenazesi yakınları tarafından alınarak başka bir yerde defnedildi.



#Cinayet
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