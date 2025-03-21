Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Brüksel’de KCK’lılarla görüştü

Brüksel’de KCK’lılarla görüştü

04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Resul Emrah Şahan.
Resul Emrah Şahan.

Başsavcılığın “Kent uzlaşısı”yla ilgili soruşturmasında terör örgütü PKK/KCK ile görüşmeler de yer aldı. İddiaya göre İmamoğlu, KCK ile ilişkilerin yürütülmesi için İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ı devreye soktu. Polat durumu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a aktardı. Şahan da Brüksel’de KCK’dan bazı isimlerle bir araya geldi

Kent uzlaşısı temelinde 7 şüphelinin bulunduğu İBB'ye yönelik terör soruşturmasında kritik bilgilere ulaşıldı. Kamuoyu önünde açık şekilde yapılmayan pazarlıkların Avrupa’ya sıçradığı belirtiliyor. İddiaya göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti ve KCK ile ilişkilerin yürütülmesi için yardımcısı Mahir Polat’ı devreye soktu. O da bu durumu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a aktardı. Bu kapsamda Şahan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de İBB yetkililerini temsilen KCK’lılarla görüştü. Görüşmenin Başak Demirtaş’ın yerel seçimde aday yapılmaması için gerçekleştiği öğrenildi.



#kent uzlaşısı
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Resul Emrah Şahan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri