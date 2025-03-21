Brüksel’de KCK’lılarla görüştü

Kent uzlaşısı temelinde 7 şüphelinin bulunduğu İBB'ye yönelik terör soruşturmasında kritik bilgilere ulaşıldı. Kamuoyu önünde açık şekilde yapılmayan pazarlıkların Avrupa’ya sıçradığı belirtiliyor. İddiaya göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti ve KCK ile ilişkilerin yürütülmesi için yardımcısı Mahir Polat’ı devreye soktu. O da bu durumu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a aktardı. Bu kapsamda Şahan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de İBB yetkililerini temsilen KCK’lılarla görüştü. Görüşmenin Başak Demirtaş’ın yerel seçimde aday yapılmaması için gerçekleştiği öğrenildi.