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ANKARA

Bu bir şifre mi?

İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu ve İyi Partili Koray Aydın’ın “siyasi cinayet olabilir” iddiası için, “Ben İçişleri Bakanı’yım, sordum, ‘Arkadaşlar istihbarat var mı?’ yok. MİT’e sorduk, yok” dedi. Bu söylemin FETÖ taktiği olduğunu belirten Soylu, ana muhalefet liderinin 15 Temmuz öncesi, 16 Mart 2016’da yine cinayet lafını kullandığını hatırlatıp sordu: Acaba bu bir şifre midir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu bir şifre mi?
Süleyman Soylu

İddialar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da gündemindeydi. Soylu “Siyasi, seri cinayetlerin istihbaratını nereden öğrenebilirsiniz? Çok basit, istihbarattan gelebilir. Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, ‘Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?’ yok. MİT’e, sorduk böyle bir bilgi yok. Siz bu bilgiyi nereden aldınız?” diye sordu. Soylu, bu bilginin devlet kaynakları dışında iki kaynağı bulunduğunu, bunlardan birincisinin yabancı servisler olduğunu söyleyerek, “Yabancı servislerin kucağına oturmuşsanız sizi oynatırlar” dedi. Bunun bir FETÖ taktiği olduğunun açık olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, “Onlarla çok kol kola girerseniz, onların hamiliğini kabul ederseniz geleceğiniz durum da budur” diye konuştu. Soylu, şöyle devam etti:

ŞİFRE Mİ?

16 Mart 2016’da ana muhalefet partisi genel başkanı aynı siyasi seri cinayetler ifadesini orada da kullanmış. Acaba bu bir şifre midir? 2016 Mart’tan sonra ne oldu? 15 Temmuz. Şu FETÖ’nün zihninizi iğfal ettiği oyunlardan kurtulun. Bu ülke size ana muhalefet partisi genel başkanlığı, muhalefet partisi genel başkanlığı veya genel başkan yardımcılığı gibi sorumluluklar vermiş. Bunları bu tip hezeyanlarla, soğuk savaş döneminin siyasi oyunlarıyla, manipülasyonlarıyla kirletmeyin.”

O kadar ayrıntıya girmem

  • Siyasi cinayet kaygısı olduğunu dile getirerek tartışmayı başlatan isim Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün ise “Size spesifik olarak bir isme yönelik tehdit duyumu geldi mi” sorusuna kaçamak cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “O kadar ayrıntıya girmem” dedi.
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