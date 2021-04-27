Bu ceza az ​

ABDULLAH SARİCA

Genelkurmay çatı davasının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında hazırladığı tebliğnameyi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Haziran 2019’da sanıklar hakkında hükmünü açıklamıştı. Mahkeme Akın Öztürk, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık ve Muhsin Kutsi Barış’ın da olduğu sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 17 sanığın 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve çeşitli suçlardan süreli hapis cezalarına hükmetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timinin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş ise 137 kez ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası almıştı. Mahkeme 163 sanığı ağır müebbet ve 7 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapse mahkum ederken, 30 sanığın beraatını, Fetullah Gülen’in de arasında olduğu 13 sanığın ise dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

REKLAM

GÜNDEM TSK'daki mahrem yapıya 66 ilde dev operasyon: 532 asker için gözaltı kararı

TÜM SUÇLARDAN SORUMLULAR

Temyiz üzerine Yargıtay’a gelen dosya ile ilgili tebliğnamesini Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, konsey üyelerine verilen cezaların onanmasını isterken, sanıklara eksik ceza verildiğine işaret etti. Yönetici konumundaki sanıkların Türkiye genelindeki tüm eylemlerin sorumlusu olarak cezalandırılması gerektiğini belirten Başsavcılık, sanıklara ayrıca darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 9 kişiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan da ceza verilmesi gerektiğini kaydetti.

GÜNDEM Kelepçeyi görünce kaçmaya karar verdi

ÖZEL’İN ODASINA BÖCEK KOYDU

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Levent Türkkan “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilirken, “siyasal ve askeri casusluk”tan beraat etmişti. Tebliğnamede Türkkan’ın eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in odasına dinleme cihazı koyduğunun sabit olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda siyasal ve askeri casusluk suçundan verilen beraat kararının bozulması istendi.