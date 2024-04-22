Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Meteorolojinin 23 Nisan Salı günü için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 24 Nisan Çarşamba günü için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 25 Nisan Perşembe günü için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 26 Nisan Cuma günü için hava durumu tahmin haritası.