Bu kez Meclis’te ağırladı.

KHK’lı FÖTÜ’cülere işe iade sözü veren ve ‘iade-i itibar’ vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün de KHK’lıları Meclis’te ağırladı. KHK’lılar Platformunun bazı üyeleri dünkü CHP Grup toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup konuşmasında, “Masum öğrencileri hapse atacaksın, KHK ile işine son vereceksin. Devletin gücü bunlara mı yetiyor?” diyerek, salondaki KHK’lılara selam verdi. KHK’lılar Platformu Sözcüsü Münir Korkmaz ve yanındakiler toplantının ardından Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek fotoğraf çektirdi. FETÖ ve PKK bağlantıları nedeniyle kamudan el çektirilen KHK’lılara yönelik ‘iade-i itibar’ vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda, “KHK’lıların hepsini göreve iade edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

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