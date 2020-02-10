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POLİTİKA

​Bu planı tanımıyoruz

Bu planı tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump’un açıkladığı sözde ‘Yüzyılın Planı’na sert tepki gösterdi: Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen, Filistin’i tümüyle yok eden ve Kudüs’ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyanın gündemine sözde ‘Yüzyılın Planı’ adıyla giren ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da “İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru” temasıyla düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun Üçüncü Konferansı’na mesaj gönderdi.

PLATFORMA MEKTUP GÖNDERDİ

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu üyeleri ve konferansın katılımcılarına hitaben yazılan mektupta, Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun “İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru” başlıklı üçüncü konferansının, amacı doğrultusunda sonuç alınacak şekilde geçmesini temenni etti. Öncelikle böyle bir dönemde bu konferansın düzenlenmesini anlamlı ve önemli bulduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

BU PLANI TANIMIYORUZ

“Dünyanın gündemine sözde ‘Yüzyılın Planı’ adıyla giren ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen, Filistin’i tümüyle yok eden ve Kudüs’ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyoruz. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ancak İsrail işgalini Amerikan yönetimi himayesinde meşrulaştırma anlamına gelen bu girişimi asla kabul etmiyoruz. Filistin yıllardır işgal, yıkım ve acıya maruz kalırken, İsrail haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır.”

SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

“Türkiye’nin Kudüs’ün ilhakına sessiz kalması ve Filistinli kardeşlerini bu mücadelede yalnız bırakması mümkün değildir. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Kudüs kırmızı çizgimizdir. Müslüman ülkeler olarak bu süreçte bizlere düşen en önemli sorumluluk, Mescid-i Aksa’nın mahremiyetini korumak, barış çınarı Kudüs’e sahip çıkmak ve Filistinlilerin haklarını savunmaktır. Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyayı etkileyecek bir sürecin başlangıcı anlamına gelen bu adım karşısında, bazı İslam ülkelerinin izlediği politika, üzüntü verici bir tablo oluşturmuştur.”

Beraber çalışalım

Malezya İç Ticaret Bakanı Seyfeddin Nasution İsmail, “İnanıyorum ki Türkiye ve Malezya, Filistin için yapıcı çözümler öngören güzel fikirler sunacaktır” dedi. Bakan Seyfettin, Platformunun Üçüncü Konferansı’nın ikinci gününün açılışında konuştu. Seyfeddin, “Türkiye ve Malezya’nın mevcut ilişkileri, dünya sorunları hakkında, özellikle Filistin ve Kudüs meselesine ilişkin iki ülkenin diyaloğu sürdürmesi ve kalıcı çözümler üretmesi için en iyi fırsattır” diye konuştu. Seyfeddin, geçen yıl Malezya Başbakanı Mahathir’in Türkiye ziyaretinde ticaret, kalkınma ve savunma alanlarında önemli adımlar atıldığını vurgulayarak “İlerleyen ilişkilerin ardından inanıyorum ki Türkiye ve Malezya, Filistin için yapıcı çözümler öngören güzel fikirler sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Malezya İç Ticaret Bakanı Seyfeddin Nasution İsmail
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