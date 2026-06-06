Buca'nın sabuncularına tutuklama talebi

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına bulaşan son CHP’li belediye İzmir Buca oldu. Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Başkan Duman'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

54 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Başsavcılık Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Duman, Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti. 2 Haziran'da ise belediye iştiraki yöneticisi K.B'nin yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 54'e yükselmişti.

RÜŞVETE SABUN ŞİFRESİ

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti. Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.

İşçiler eylemdeyken başkan tatildeydi

Soruşturmanın odağındaki Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, daha önce belediye işçilerinin maaş krizi nedeniyle iş bıraktığı günlerde sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket'te lüks tatil yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Duman'ın, söz konusu sanatçıyı belediyenin birçok resmi etkinliğinde sahneye çıkartarak ayrıcalık sağladığı iddiaları da o süreçte büyük tepki toplamıştı.







