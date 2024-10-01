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BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

10:021/10/2024, Salı
DHA
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BUDO 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 8 seferini iptal etti.

BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

#BUDO
#Bursa
#Mudanya

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