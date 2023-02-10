Bulgaristan'da bayraklar yarıya indirildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan 2 depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde 7 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar, yarıya indirildi. Komşu ülke Bulgaristan'da da bayraklar, yarıya indirildi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda Bulgaristan'ın, Türkiye ile dayanışma göstermek üzere bütün kamu kuruluşlarında bayrakların yarıya indirdiği belirtildi.