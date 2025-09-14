Yeni Şafak
Burdur'da üç araç kazaya karıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

01:1314/09/2025, Pazar
AA
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Burdur’un Burç Mahallesi’nde üç aracın karıştığı trafik kazasında 94 yaşındaki Hatice Uslu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

K.H.U. (64) idaresindeki 15 FD 929 plakalı otomobil, Burç Mahallesi Stadyum Kavşağı'nda M.T.K. (22) yönetimindeki 15 ADT 834 hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araçta ışıkta bekleyen R.B. (29) idaresindeki 15 ADU 842 otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler K.H.U. ve M.T.K. ile araçlardaki Hatice Uslu (94), A.İ.A. (59) ve G.U. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Uslu kurtarılamadı.

#Burdur
#otomobil
#kaza
