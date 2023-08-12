Bürokraside 145 tepe atama

Yüksek bürokrasiye ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı atama kararnamesi dün yayımlandı. Kararname ile 11 bakanlıkta 145 genel müdür atandı. Karara göre yeni AFAD Başkanı Okay Memiş olurken, İŞKUR, Meteoroloji ve SGK gibi kurumların başkanları da değişti.





AFAD BAŞKANI ESKİ ERZURUM VALİSİ OLDU

Kararname ile daha önce Edirne Valiliğine atanan Yunus Sezer’den boşalan AFAD Başkanlığına Erzurum Valisi Okay Memiş getirildi. İçişleri Bakanlığında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne İbrahim Taşyapan, Teftiş Kurulu Başkanlığına İbrahim Akın, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mustafa İspirgil Okay Memiş atandı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve TİKA Genel Müdürü Serkan Kayalar görevlerine yeniden atandı.





İŞKUR VE SGK’YA ATAMA

İşkur ve SGK’nın da başkanları değiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne İhsan Esen, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Şükran Doğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına Raci Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Samet Güneş’in ataması yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun, İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.





BAZI BÜROKRATLAR GÖREVDEN ALINDI

Dışişleri Bakanlığında Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne Büyükelçi Murat Lütem atandı. İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Moskova eski Büyükelçisi Mehmet Samsar atanırken, son olarak Atina Büyükelçiliğinde görev yapan Burak Özügergin de İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık Hudut Genel Müdürlüğüne atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 2021 yılında vekil olarak atanan Kemal Yüksek, bu göreve asaleten atandı. Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ise aynı göreve tekrar atandı. Kararname ile bazı bürokratlar da görevlerinden alındı.



