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Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

00:5717/05/2025, Cumartesi
AA
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Olumsuz hava koşulları seferleri iptal etti.
Olumsuz hava koşulları seferleri iptal etti.

Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüslerinin 8 seferi, 17 Mayıs tarihinde etkili olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesindeki duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



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