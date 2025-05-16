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10 ilde 'sarı' ve 'turuncu' alarm: Yağmur, fırtına ve toz taşınımı...

10 ilde 'sarı' ve 'turuncu' alarm: Yağmur, fırtına ve toz taşınımı...

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:0816/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, 3-5 derece artıyor. Meteoroloji, 10 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, c

Kuvvetli yağış uyarısı


Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Uşak


Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Aydın, İzmir, Muğla

Sarı kodlu uyarı nedir?


Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.


Turuncu kodlu uyarı nedir?


Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Marmara
#Ege
#Batı Akdeniz
#İç Anadolu
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