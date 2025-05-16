10 ilde 'sarı' ve 'turuncu' alarm: Yağmur, fırtına ve toz taşınımı...

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, 3-5 derece artıyor. Meteoroloji, 10 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

1 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, c

2 /6 Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3 /6 Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

4 /6 Hava sıcaklığı, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

5 /6 Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Uşak

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Aydın, İzmir, Muğla