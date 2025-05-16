Hafta sonu plan yapanlar hava durumunu kontrol ediyor.Türkiye'nin büyük kısmı sağanak ve fırtınalı havanın etkisi altına giriyor. Toz taşınımı ise bazı bölgelerde hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. İstanbul'da sıcaklıklar dalgalanırken Trakya ve Karadeniz için gök gürültülü yağmur uyarısı yapıldı. Hangi bölgelerde yağış olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 17-18 Mayıs 2025 hafta sonuna ilişkin il il hava durumu bilgisi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hafta sonu yurdun batısı yağışlı, doğu kesimleri ise parçalı bulutlu olacak.
Hafta sonu hava durumu (17-18 Mayıs )
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Macit, yapılan son tahminlere göre, yarın ve cumartesi günü yurdun batı kesimlerinde, İç Anadolu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanakların beklendiğini belirtti.
Yağışların yarın Trakya ile İzmir çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını aktaran Macit, kıyı Ege, Muğla, Aydın, İzmir çevreleri ve Çanakkale'de rüzgarın kuvvetli esmesinin beklendiğini söyledi.
Rüzgarın cumartesi günü de Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesinde kuvvetli eseceğini dile getiren Macit, rüzgarla beraber yer yer hafif toz taşınımı beklendiğini kaydetti.
Abdullah Macit, cumartesi günü Marmara'nın batısı, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Yalova ve Kırklareli'nde yer yer kuvvetli yağışların öngörüldüğünü bildirdi.
Pazar gününden sonra ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini belirten Macit, "Pazartesi, salı ve çarşamba günü sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar göreceğiz." dedi.
Macit, hava sıcaklıklarının Marmara bölgesi ile kıyı Ege dışında iç ve doğu kesimlerde hafta sonunda mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerine çıkacağını ifade etti.
3 büyükşehirde hava durumu
İstanbul'da yarın hafif yağışların olacağını aktaran Macit, cumartesi ve pazar ise gök gürültülü yağış beklendiğini dile getirdi.
Ankara'da yarın ve özellikle pazar günü gök gürültülü yağışların olacağını belirten Macit, "Cumartesi günü özellikle hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkıyor." diye konuştu.
Abdullah Macit, İzmir'de ise yarın, cumartesi ve pazar gök gürültülü sağanakların devam edeceğini, kuvvetli rüzgar olacağını kaydetti.
Rüzgarın yarın Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini dile getiren Macit, denizcileri uyardı.
10 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için olası meteorolojik risklere karşı sarı ve turuncu kod alarmı verdi. Uyarı yapılan bu bölgelerde vatandaşların gök gürültülü sağanak yağışa ve fırtına şeklinde esen rüzgarlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller ise şunlar:
Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak.
TOZ TAŞINIMI VE FIRTINAYA DİKKAT
Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ve batı Marmara'da ise yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Meteoroloji, Marmara'nın güneyi, Ege ve İç Anadolu'nun batısında toz taşınımı yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulundu.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.