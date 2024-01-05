Bursa yeşil hedefini aştı

Yaklaşık 11 kilometrekarelik yüz ölçümünün yüzde 45’i orman ve yüzde 34’ü tarım alanı olan, ‘Yeşil Bursa’ olarak Türkiye’nin renkle anılan tek kenti olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeniden yeşil Bursa’ hedefiyle, yeşile bezeniyor. Özellikle sanayileşme ve artan nüfusa paralel olarak kent merkezinde azalan yeşil alanlara her yıl yenileri ekleniyor. Bursa’nın yeşil kimliğini öne çıkarmak amacıyla dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare düzelenmiş yeni yeşil alan hedefi koyan Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında bu alanda yaptığı yatırımlarla hedefini aştı.





BURSA NEFES ALIYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da destekleriyle kente kazandırılan Gökdere Millet Bahçesi’nin imalatı tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesi’nce yapımı tamamlanan Hacıvat Parkı, Demirtaş Mesire Alanı, Üçevler Parkı ve Aşık Veysel Parkı gibi yeni yeşil alanlar vatandaşların kullanımına açıldı. Yine Gökdere’nin her iki yakası yapılan peyzaj düzenlemeleri ile adeta yeşil bir koridora dönüştürülürken, Teoman Özalp Parkı ve Orhangazi’de 4 dönem belediye başkanlığı yapan merhum Mehmet Turgut Ünlü’nün de adını taşıyan Şehit Erhan Öztürk Parkı’nı yenileme çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı.





20 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

Yine 2023 yılında ağaçlandırma faaliyetleri de kesintisiz devam ederken, yıl boyunca 20 bin 302 adet ağaç dikimi yapıldı. Ana arterlerdeki kavşaklar ile park ve bahçelerin daha estetik görünmesi için de 322 bin çalı bitkisi, 65 bin gül, 8 milyon 175 bin mevsimlik çiçek ve 1 milyon 201 bin çiçek soğanı toprakla buluşturuldu.



