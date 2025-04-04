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Bursa'da 19 suçtan aranan şahıs yakalandı

Bursa'da 19 suçtan aranan şahıs yakalandı

22:474/04/2025, Cuma
IHA
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Bursa'da 19 suçtan aranan şahıs yakalandı
Bursa'da 19 suçtan aranan şahıs yakalandı

Bursa'da hakkında 19 farklı arama kaydı ve 25 yıl 9 ay 22 gün kesilmiş cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.


Yapılan operasyonda hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan toplam 19 adet aranma kaydı, 25 yıl 9 ay 22 gün kesilmiş cezası ve 27 bin 760 lira bulunan Ö.K (26) saklandığı evinde yakalandı.


Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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